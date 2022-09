Pijany mężczyzna miał grozić nożem małżeństwu. Podczas obezwładniania napastnika ucierpiał policjant

Policjanci z Bemowa interweniowali wobec mężczyzny, który miał grozić nożem małżeństwu. Gdy wezwali go do odrzucenia ostrego narzędzia, sami zostali zaatakowani. Agresora udało się obezwładnić, ale w trakcie akcji poszkodowany został jeden z funkcjonariuszy.

O wstępnych ustaleniach w tej sprawie informuje Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. - Na miejscu policjanci zastali mężczyznę, który trzymał w ręku nóż. Wezwali go do odrzucenia go, mężczyzna nie wykonywał poleceń policjantów. Kiedy policjanci do niego podeszli, mężczyzna zaatakował ich nożem. Funkcjonariusze od razu zareagowali, obezwładnili go, wybijając pałką nóż. Użyto również gazu - relacjonuje.