Atak na Bemowie. "Napastnik użył ostrego narzędzia"

Do zdarzenia doszło około godziny 14.45 przy ulicy Czumy. - Napastnik użył ostrego narzędzia. Ranna została jedna osoba, do której wezwano zespół ratownictwa medycznego. Została opatrzona i zabrana do szpitala - informuje Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodaje, na miejscu zdarzenia pracują nadal funkcjonariusze, którzy będą wyjaśniali okoliczności zdarzenia. W sprawie będzie prowadzone śledztwo.