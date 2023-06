Intensywne opady deszczu w Warszawie. Korkują się drogi, trudna sytuacja rowerzystów i pieszych

Kierowcy, rowerzyści i piesi od rana borykają się z intensywnymi opadami deszczu, który nie ułatwia przemieszczania się. - Po długich tygodniach bez intensywnych opadów poranek przywitał mieszkańców dość ulewnym deszczem. Jest on z pewnością potrzebny i pomoże w utrzymaniu zieleni, natomiast gęsto padający deszcz utrudnia jazdę samochodom, na głównych ulicach tworzą się korki większe niż zwykle. To m. in. Czerniakowska, Aleje Jerozolimskie, Prymasa Tysiąclecia, trasa S8 oraz Południowa Obwodnica Warszawy pomiędzy węzłami Opacz i Lotnisko Chopina - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.