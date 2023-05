"Takiej placówki w Warszawie jeszcze nie było". Ruszył Instytut Zdrowia Kobiet

To miejsce jest absolutnie niezwykłe dlatego, że tutaj zajmować się będziemy potrzebami kobiety w sposób kompleksowy. Takiej placówki w Warszawie jeszcze nie było - powiedział w piątek podczas inauguracji działalności Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Szpital, który zapewni warszawiankom kompleksową i całkowicie darmową procedurę in vitro, znajduje się przy Inflanckiej.

Placówka będzie zapewniała opiekę medyczną z zakresu ginekologii i położnictwa, w tym m.in. ginekologii onkologicznej i geriatrycznej, patologii ciąży, diagnostyki i terapii płodu, neonatologii, leczenia niepłodności, endokrynologii. Zadba również o wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla pacjentek. W piątek nastąpiło uroczyste otwarcie Instytutu Zdrowia Kobiet. Na konferencji prasowej podziękowano wszystkim, dzięki którym Instytut może funkcjonować, m. in. kadrze medycznej i niemedycznej placówki. Podziękowania skierowano także w stronę dyrektor placówki Doroty Gałczyńskiej-Zych.

- Miejsce jest niezwykłe, bo tutaj zajmować się będziemy potrzebami kobiety w sposób kompleksowy. Takich placówek w Warszawie jeszcze nie było - zaznaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wyjaśnił, że Instytut będzie sprawował opiekę nad pacjentkami od decyzji o posiadaniu dziecka, przez narodziny, po opiekę nad noworodkiem. - To miejsce będzie niezwykłe także dlatego, że będziemy w stanie zapewnić diagnostykę wszystkim kobietom: od dziewczynek, aż po seniorki - dodał Trzaskowski. Jak podkreślił, placówka będzie dysponowała wałsnym laboratorium, które będzie wykorzystywane m. in. na potrzeby in vitro.

"Ponad rok bardzo ciężkiej pracy"

Z kolei Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy zaznaczyła, że decyzja o powstaniu Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet została podjęta rok temu. - To był ponad rok bardzo ciężkiej pracy i olbrzymiej determinacji by tak się stało - zaznaczyła. - Pamiętam nasze pierwsze rozmowy, bardzo trudne. Obiecałam, że przyjdzie ten dzień kiedy będziemy mogli Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet otworzyć i ten dzień przyszedł 26 maja - dodała Kaznowska.

Wiceprezydentka jest pewna, że szpital będzie się wspaniale rozwijać, dzięki osobom w nim pracującym. - Mamy już dalsze plany - dodała.

O powstałym Instytucie Zdrowia Kobiet opowiedziała również przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Wskazała, że koncepcja placówki, w której pacjentka prowadzona jest od początku do końca w jednym miejscu, przez wszystkich lekarzy jest wyjątkowa. - Trzymanie wszystkiego w jednym zespole ludzkim, który zajmuje się tą pacjentką wydaje mi się rzeczą nie do przecenienia. To jest taki pierwszy krok warszawski w tym kierunku, ale nie ostatni - powiedziała.

Pierwszy taki szpital w Polsce

Uruchomiona placówka to pierwszy w Polsce publiczny szpital, który zapewni kompleksową i całkowicie darmową procedurę in vitro. Instytut będzie oferował wsparcie w leczeniu niepłodności dla mieszkanek Warszawy. Zacznie się od pierwszej wizyty u lekarza i obejmować będzie: pełną diagnostykę i leczenie, wszystkie niezbędne badania do procedury in vitro, prowadzenie ciąży, szkołę rodzenia, poród, w tym również cesarskie cięcie oraz, w razie potrzeby, wsparcie psychologiczne i opiekę nad noworodkiem.

Pacjentki będą mogły skorzystać z usług Instytutu za darmo. - Wszystkie niezbędne badania procedury in vitro, prowadzenie ciąży, szkołę rodzenia, szczęśliwe rozwiązanie, wsparcie psychologiczne, które jest najbardziej istotne, ponieważ ważne jest to, żeby wspierać młode mamy - mówił Rafał Trzaskowski o Instytucie podczas konferencji poświęconej polityce prorodzinnej miasta.

