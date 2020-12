Nie ma już poradni immunologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. "Zostało przerwane wieloletnie leczenie"

Rodzice protestują przeciwko likwidacji poradni immunologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. "W przypadku dużej części pacjentów zostało przerwane wieloletnie leczenie, które podnosiło ich komfort życia. Wielu pacjentów zostało bez omówionych aktualnych badań oraz bez leków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania" - piszą w petycji, którą zamierzają skierować do Rzecznika Praw Pacjenta.

"Podpisuję, ponieważ popieram zdanie autorek petycji, iż takie posunięcie, jakim jest nagłe odebranie możliwości leczenia dzieciakom, szczególnie w obecnych czasach pandemii, jest karygodne. Tym bardziej, jeżeli nie zostały zachowane odpowiednie procedury i pacjenci nie zostali wcześniej poinformowani o nadchodzących zmianach, co jest niezgodne z prawem" - pisze jedna z osób popierających petycję.

"To krok związany z obraną strategią rozwoju Instytutu"

"Likwidacja poradni immunologicznej w IMiD to krok związany z obraną strategią rozwoju Instytutu. Zakłada ona, że poradnie prowadzone w ramach ambulatorium będą ściśle współpracowały z Klinikami Instytutu, poradnie będą uzupełniały i kontynuowały leczenie pacjentów szpitalnych. W związku z tym, że w IMiD nie ma oddziału immunologii przekazujemy pacjentów poradni immunologicznej do ośrodków, które specjalizują się w tej dyscyplinie. Lista pacjentów poradni zostanie przekazana do NFZ" - czytamy w odpowiedzi.