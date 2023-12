Nowy wojewoda anulował uchwałę dotyczącą Instytutu Dmowskiego

Minister spraw wewnętrznych poinformował w piątek, że wojewoda mazowiecki anulował w trybie nadzorczym uchwałę o współprowadzeniu przez miasto Otwock i ministerstwo kultury Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej "co może stanowić podstawę do rozwiązania umowy".

- To było pierwsze zadanie wojewody, dzisiaj pan wojewoda poinformował mnie o tym, że ta decyzja została w trybie nadzorczym anulowana, co może stanowić podstawę do rozwiązania umowy - powiedział w piątek szef resortu spraw wewnętrznych. - Głęboko wierzę, że tak właśnie będzie, ale to już decyzje ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Jestem po rozmowie z panem ministrem, wiem że będzie procedował dalej - mówił Kierwiński.