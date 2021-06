"Omyłkowo przesłaliśmy w e-mailu numery ksiąg wieczystych". Chodzi o 55 stron adresów

W urzędzie miasta doszło do "incydentu bezpieczeństwa danych osobowych". Urzędnicy omyłkowo przesłali w e-mailach numery ksiąg wieczystych, które są zawarte w rejestrach cen nieruchomości. Sprawa dotyczy kilku tysięcy numerów, dzięki którym możliwe jest ustalenie imienia, nazwiska czy numeru PESEL właściciela nieruchomości. "Nie mamy żadnych sygnałów, by dane osobowe trafiły do nieuczciwych osób lub zostały upublicznione" - zapewnia ratusz.

Komunikat o incydencie został opublikowany 21 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejskim serwisie 19115. "Prezydent m. st. Warszawy informuje, że omyłkowo przesłaliśmy w wiadomości elektronicznej do osób nieuprawnionych numery ksiąg wieczystych, które są zawarte w rejestrach cen nieruchomości. Incydent bezpieczeństwa polegał na tym, że system informatyczny działał nieprawidłowo i wygenerował zestawienie, w którym znalazły się niepotrzebne, nadmiarowe informacje - numery ksiąg wieczystych" - podał ratusz.

Jak wskazano, rejestry zostały wysłane do czterech odbiorców. Wiadomości przekazano 27 maja, 2, 7 oraz 9 czerwca 2021 roku.

Do komunikatu został załączony spis nieruchomości, których dotyczył incydent. W pierwszej wersji znajdowała się w nim lista zajmująca 28 stron, natomiast po aktualizacji z 29 czerwca listę zwiększono o kolejne 27 stron. Obecnie ma więc ona 55 stron, a na każdej znajduje się ponad 40 adresów.

Jakie mogą być konsekwencje wycieku danych?

Ratusz informuje, że po wykryciu błędu, nieuprawnieni odbiorcy zostali poproszeni o usunięcie wykazów. Zostali zobowiązani do zachowania poufności danych, z którymi mogli się zapoznać oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim. Odbiorców pouczono też o konsekwencjach prawnych ewentualnego nieuprawnionego przetwarzania i wykorzystywania danych. "11 czerwca 2021 roku poinformowaliśmy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych" - zapewniają urzędnicy.

Gdyby numery ksiąg wieczystych trafiły w ręce nieuczciwych osób, obecni i poprzedni posiadacze prawa własności do nieruchomości mogliby mieć sporo problemów. Przy pomocy numeru księgi wieczystej możliwe jest zdobycie danych osobowych właścicieli mieszkań i domów (imię, nazwisko, PESEL, imiona rodziców, itp.). Takie dane można wykorzystać do wzięcia szybkiej pożyczki przez telefon lub internet, zawarcia umowy cywilno-prawnej (na przykład najmu nieruchomości) czy w końcu do wyrobienia sfałszowanych dokumentów.

"Nie mamy żadnych sygnałów, by dane osobowe trafiły do nieuczciwych osób, zostały upublicznione lub w jakikolwiek sposób wykorzystane lub upublicznione przez osobę niepowołaną. Zachęcamy jednak do podjęcia działań zabezpieczających przed ewentualnym nieuczciwym wykorzystaniem państwa danych" - podkreśla ratusz.

Urzędnicy sugerują, by założyć konto w systemie informacji kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki temu można monitorować, czy ktoś nie próbuje uzyskać kredytu używając naszych danych. Podkreślają, że w przypadku odkrycia wykorzystania lub ujawnienia swoich danych osobowych należy skontaktować się z policją oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy. Obecnie funkcję tę pełni Katarzyna Kretkiewicz. Można skontaktować się z nią pod adresem e-mail: iod@um.warszawa.pl. oraz numerem telefonu 22 443 30 00. Osoby zaniepokojone wyciekiem danych mogą również w ten sposób uzyskać informacje o incydencie.

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl