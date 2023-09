Incydent na maratonie. Biegacze omijali aktywistów, później ich przenieśli

W niedzielę tysiące biegaczy wystartowały w 45. Maratonie Warszawskim . Jednak niedługo po rozpoczęciu imprezy, co potwierdzają organizatorzy, doszło do incydentu.

Policja nie otrzymała zgłoszenia

- Do organizatorów dotarła informacja o incydencie, jednak został on bardzo szybko zażegnany, biegniemy bezpiecznie dalej - powiedziała nam Magda Skrocka z fundacji Maraton Warszawski.

"Zdajemy sobie sprawę, że nasza akcja jest kontrowersyjna"

Na trasie pojawili się aktywiści z grupy "bombelki", która postuluje zatrzymanie budowy nowej infrastruktury służącej do spalania gazu ziemnego. Aktywiści apelują, by w dobie kryzysu klimatycznego odchodzić od paliw kopalnych a nie je rozwijać.

"To wspaniałe, że biegacze biegną po swój życiowy cel. Jednocześnie już teraz miliony ludzi biorą udział w tragicznym maratonie ucieczki z domów, do którego są zmuszeni przez pożary, susze i głód. Zdajemy sobie sprawę, że nasza akcja jest kontrowersyjna i będą na jej temat głośne dyskusje, ale wolimy to, niż by ludzie dotknięci kryzysem klimatycznym umierali w ciszy" - komentuje w przesłanym do naszej redakcji komunikacie 23-letnia Julia, jedna z protestujących na maratonie.