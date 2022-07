Przyniósł pocisk i położył go na chodniku. Prokuratura bada incydent na Krakowskim Przedmieściu

Prokuratura bada poniedziałkowy incydent na Krakowskim Przedmieściu. Na środę zaplanowane zostało przesłuchanie 31-latka, który przyniósł na manifestację pocisk i pozostawił go na deptaku. Konieczna była ewakuacja kilkuset osób. Śledztwo dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa w postaci eksplozji materiałów wybuchowych.

Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem podczas marszu upamiętniającego ofiary rzezi wołyńskiej w lipcu 1943 roku. Uczestnicy zebrali się na Krakowskim Przedmieściu. W trakcie przemówień przed Domem Polonii pojawił się mężczyzna, który według relacji policji wyjął z plecaka pocisk i położył go na chodniku. Chwilę później został zatrzymany. Służby przeprowadziły ewakuację kilkuset osób znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia. Pocisk zabezpieczyli i wywieźli pirotechnicy.

Wyjaśnieniem okoliczności tej sprawy zajmuje się teraz prokuratura. - Postępowanie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie prowadzone będzie w kierunku czynu z artykułu 164 paragraf 1 Kodeksu karnego, to jest sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób w postaci eksplozji materiałów wybuchowych - przekazała naszej redakcji Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przyniósł pocisk i położył go na deptaku

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z marszu. Nagranie na Twitterze sygnowano podpisem: "emisjaTV". Widzimy na nim wysokiego mężczyznę z zarostem na twarzy i dłuższymi włosami, ubranego w czerwony bezrękawnik, opaskę w biało-czarną kratę i czarne rękawiczki ze wzorem szkieletu na zewnętrznej stronie dłoni. Pojawia się on za przemawiającymi osobami, unosząc nad głową rękę z pociskiem, następnie kładzie go na ziemi. Widząc, że wzbudził nerwowość w tłumie, podnosi obie ręce do góry i mówi: "ja wychodzę". Po chwili zostaje obezwładniony przez stojących obok mężczyzn, jeden z nich ma odblaskową kamizelkę z napisem "ochrona". W pobliżu szybko zjawiają się również policjanci.