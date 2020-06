PiS pyta: ile zarabiają dyrektorzy miejskich spółek? Ratusz odpowiada: wszystkie informacje znajdują się w BIP-ie

W środę politycy Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, aby ujawnił zarobki i nagrody przyznawane w spółkach miejskich. Odnieśli się tym samym do jego zapowiedzi, zgodnie z którą ma on zgłosić projekt ustawy "skromnościowej", która miałaby zmusić rząd do przestrzegania ustawy kominowej w odniesieniu do wynagrodzeń w spółkach państwowych. Stołeczny ratusz w odpowiedzi wydał komunikat. Oświadczył w nim, że "wynagrodzenia członków władz warszawskich spółek miejskich są jawne od lat na podstawie obowiązującego prawa".