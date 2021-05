Oświadczenia majątkowe prezydenta i wiceprezydentów stolicy. Jak wyglądają ich zarobki?

W serwisie bip.warszawa.pl zostało opublikowane oświadczenie Trzaskowskiego. Wynika z niego, że w ubiegłym roku otrzymał ponad 159 tysięcy złotych w ramach obowiązków w urzędzie miasta. Za wykłady w Collegium Civitas zainkasował kolejne 31 tys. zł Zarobił też 20 tys. zł na wynajmie mieszkania, 19 tys. ze stowarzyszenia autorów ZAiKS (prawa autorskie) oraz niecałe dwa tysiące w ramach Związku Artystów Wykonawców "Stoart". Łącznie to około 231 tys. zł.

Oświadczenia majątkowe opublikowali również jego zastępcy. Odpowiedzialna za edukację, politykę zdrowotną, sport i rekreację oraz zabytki Renata Kaznowska w 2020 roku zarobiła w ratuszu ponad 325 tys. zł. Kolejne 56 tys. zł dostała za pełnienie obowiązków członkini zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji. Daje to łącznie około 381 tys. zł.

Paweł Rabiej zarabiał najmniej

Michał Olszewski, który odpowiada za architekturę i planowanie przestrzenne, gospodarkę odpadami, fundusze europejskie i politykę rozwoju oraz nadzór nad drogami, zarobił w ratuszu 322 tys. zł. Ponadto, jako członek rady nadzorczej w TBS Warszawa Południe, zainkasował dodatkowe 40 tysięcy. Łącznie to ponad 362 tys. zł.

Robert Soszyński, któremu podlegają Biuro Infrastruktury, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biuro Geodezji i Katastru oraz Biuro Spraw Dekretowych, w 2020 roku zarobił w ratuszu 297 tys. zł oraz prawie 53 tys. zł jako członek rady nadzorczej w Kolejach Mazowieckich. Dodatkowe 31 tys. zł pochodzi z najmu mieszkania. Daje to zarobek na poziomie 381 tys. zł, taki jak jak w przypadku Renaty Kaznowskiej.

Oświadczenie Aldony Machnowskiej-Góry, która w ratuszu zajmuje się kulturą, polityką społeczną oraz mieszkalnictwem, obejmuje okres, kiedy nie pełniła jeszcze obowiązków wiceprezydentki, ale była dyrektorką koordynatorką do spraw kultury. Wynika z niego, że w 2020 roku zarobiła 164 tys. zł. Machnowska-Góra obowiązki zastępczyni prezydenta objęła dopiero w listopadzie po zdymisjonowanym Pawle Rabieju. Jak z kolei wynika z jego oświadczenia od 1 stycznia do 3 listopada zarobił on w ratuszu prawie 252 tys. zł.