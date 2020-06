Bielan zarzucił władzom Warszawy, że nie radzą sobie z inwestycjami. Olszewski: ubiegły rok był rekordowy

Jak przekazał Michał Olszewski, piątkowa konferencja była odpowiedzią na słowa wypowiedziane przez europosła PiS Adama Bielana na antenie TVP Info. Polityk stwierdził, że Rafał Trzaskowski nie radzi sobie z zarządzaniem miastem i przez to Warszawa ma "gigantyczny problem z realizacją inwestycji". - Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne. To kwota prawie 2,4 miliarda wydanych na wykonane na inwestycje, czyli trzy razy tyle, ile drugi w rankingu Kraków – powiedział Olszewski. Z danych, które przedstawił, wynika, że budżet inwestycyjny za rok 2019 został wykonany w 80 procentach, co daje pierwsze miejsce ex aequo z Gdańskiem w skali całego kraju.