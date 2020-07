Ratusz podliczył, ile osób dopisało się do spisu wyborców. W nocy dezynfekcja pół tysiąca lokali wyborczych

Prawie 121 tysięcy osób, z czego ponad 29 tysięcy po pierwszej turze wyborów – tyle osób dopisało się do spisu wyborców w Warszawie. W ciągu dwóch ostatnich tygodni wydano też 44 tysiące zaświadczeń o prawie do głosowania (o ponad 13 tysięcy więcej niż w przypadku pierwszej tury).

Jak przekazał stołeczny ratusz łącznie - przed pierwszą i drugą turą - wydano ponad 74 tysiące zaświadczeń o prawie do głosowania (pozwalają oddać głos w dowolnej komisji).

Oprócz 121 tysięcy osób dopisanych do spisu wyborców, 5 tysięcy osób dopisało się do stołecznego rejestru wyborców. Przed pierwsza turą zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosiło ponad 14 tysięcy osób, po drugiej turze zrobiło to jeszcze niespełna 3 tysiące wyborców (wnioski mogły być składane jedynie do 30 czerwca).

Bezpieczeństwo podczas wyborów

W piątkowym komunikacie ratusz przypomina też o środkach bezpieczeństwa, które podejmie miasto w związku z niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich. Jednym z nich jest ozonowanie wejść do wszystkich warszawskich lokali wyborczych oraz ich najbliższych okolic, co rozpocznie się o godzinie 22 w piątek. Prace potrwają do godziny 4 nad ranem w niedzielę wyborczą.

Do niedzielnego poranka miasto zdezynfekuje łącznie 499 lokali wyborczych, w których będzie zorganizowanych 738 komisji wyborczych. Dezynfekcja najbliższego otoczenia lokali wyborczych będzie powtórzona po głosowaniu. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 12 lipca, o godz. 6 rano.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 czerwca, w lokalu wyborczym będą obowiązywać szczególne zasady bezpieczeństwa związane z epidemią. Oznacza to, że na każdą osobę mają przypadać przynajmniej 4 metry kwadratowe, a lokale będą wietrzone przez minimum 10 minut co godzinę. Członkowie komisji będą musieli obsługiwać wyborców w przyłbicach oraz rękawiczkach nitrylowych. Ponadto konieczne jest zachowanie odpowiedniego dystansu.

Ratusz: zabierzcie maseczki

Miasto zaleca, by wyborcy mieli założone maseczki zasłaniające nos i usta. "Członkowie komisji będą pilnować stosowania powyższych zaleceń Ministra Zdrowia. Mają prawo zwracać uwagę wyborcom, jeśli ci nie będą stosować się do rygorów sanitarnych. Osoby, które nie zastosują się do ich zaleceń, mogą zostać wyproszone z lokalu" - podkreśla ratusz.

Przypomina również, że pierwszeństwo obsługi w Okręgowych Komisjach Wyborczych przysługuje osobom powyżej 60. roku życia, kobietom w ciąży, osobom z dzieckiem do lat 3 oraz osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub takim, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

W drugiej turze wyborów, które odbędą się w niedzielę 12 lipca, zmierzą się obecny prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej, obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

