Ikarus znów w akcji. Ale tylko w sobotę

Autobusy węgierskiej marki były istotnym rozdziałem w historii Warszawy. Ostatni ikarus w wersji z manualną skrzynią biegów zjechał ze stołecznych ulic w 2012 roku. Ostatni przegubowy ikarus pożegnalne dwa kółka zrobił 14 czerwca na trasie Szczęśliwice – Tarchomin i zjechał do zajezdni "Woronicza". Ciekawostką był jego silnik, który od standardowego wyróżniał się dodaniem turbosprężarki. Najdłużej kursujący krótki manualny ikarus ostatni raz wyjechał na trasę 22 października. Zrobił 4 kółka z placu Hallera na Utratę, po czym udał się do zajezdni Stalowa. Autobus w prywatnych rękach istnieje do dzisiaj.