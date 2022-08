Ikarus wraca na warszawskie ulice

Marka-legenda związana z Warszawą przez sześć dekad, wraca na ulice stolicy. Do 16 września pasażerowie będą mogli odbyć podróż, w ramach przejazdów testowych, elektrycznym Ikarusem.

Do 16 września będzie obsługiwał linię 200 z Dworca Centralnego do Konstancina. Odjazdy będą odbywać się w godzinach: 8.45, 11.30, 14.10 oraz 16.50. Przejazdy potrwają do 16 września.