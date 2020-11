Rondo de Gaulle'a, Pruszków i Otwock. Będą protesty i utrudnienia

Na czwartkowe popołudnie zaplanowana zostało zgromadzenie Polskich Babć, czyli spontanicznego stowarzyszenia seniorek. Spotykają się o 16.30 na rondzie de Gaulle’a. "Ulice miast i miasteczek zapełniły się młodzieżą, która wyszła w proteście przeciw ograniczaniu praw kobiet w decydowaniu o swoim życiu. Nasze marzenie, aby młodzież sprzeciwiła się bezprawiu i łamaniu praw człowieka stało się faktem. 5 listopada, jak w każdy czwartek Polskie Babcie zamanifestują solidarność z uczestnikami ulicznych marszy. Z Wami i dla Was" - czytamy na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych.

Podwarszawskie marsze

"Tego dnia najwyższy czas, aby cały powiat otwocki połączył swe siły we wspólnym Spacerze. Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory i Wiązowna" - piszą organizatorki. "Na Spacer ulicami Otwocka nasz powiat zaprasza także Warszawę i inne podwarszawskie miejscowości, ale w szczególności zapraszamy Spacerowiczki i Spacerowiczów z Wawra, Anina, Międzylesia, Radości, Miedzeszyna i Falenicy. Łączy nas nie tylko jedna linia kolejowa, ale dziś łączy nas wszystkich walka o prawa kobiet. Niech dla wszystkich w czwartek stacją docelową będzie Otwock" - proponują.

Na czwartkowy wieczór planowana jest też ogólnopolska akcja "Mrugnij do władzy… na pożegnanie!". Organizatorzy zachęcają, by od godziny 19, przez kwadrans "mrugać" latarką lub świeczką na znak niezadowolenia z decyzji TK oraz polityki polskiego rządu. Piszą też, że osoby, które nie mogą wyjść w tym czasie z domu, mogą przyłączyć się do akcji przez okno lub z balkonu.