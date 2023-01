Hybrydowe radiowozy stołecznej policji. Kupiono je z funduszy unijnych

Na stołecznych drogach pojawiły się nowe radiowozy hybrydowe, są w nowych policyjnych barwach. - To 35 samochodów suzuki swace zakupionych z funduszy unijnych, które zasiliły stołeczny Wydział Ruchu Drogowego - poinformował mł. insp. Mikołaj Linda z Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji.

Młodszy inspektor Mikołaj Linda przekazał, że nowe radiowozy hybrydowe zostały kupione we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

- Przedstawiony przez Zespół Funduszy Pomocowych KSP projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości sześciu milionów złotych, co pozwoliło na zakup 35 samochodów o napędzie hybrydowym w policyjnej wersji oznakowanej - wyjaśnił policjant.

"Wizja Zero"

- Pomimo, iż w ostatnich latach bezpieczeństwo na polskich drogach wyraźnie się poprawiło, liczba ofiar śmiertelnych i liczba rannych wciąż jest zdecydowanie za wysoka. Przyjęte przez UE podejście zakładające "Wizję Zero" oraz bezpieczny system, dążący do wyeliminowania śmiertelnych wypadków drogowych i poważnych obrażeń na drogach europejskich, obliguje również polską policję, a tym samym Komendę Stołeczną Policji, do uzyskania obranego celu - tłumaczył.