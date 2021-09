Hulajnoga na szczycie ściany tunelu Wisłostrady. "Mogła w każdej chwili spaść na jadące auta"

Zgłoszenie o hulajnodze zalegającej na szczycie wjazdu do tunelu wpłynęło do straży miejskiej 17 września około godziny 14.30. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze patrolujący Śródmieście. - Jak ustalili na miejscu, pozbawiony wyobraźni "dowcipniś" pozostawił elektryczną hulajnogę na szczycie muru oddzielającego pasy ruchu w przeciwnych kierunkach. W wyniku silnego powiewu wiatru pojazd mógł w każdej chwili spaść na jadące dołem auta - informuje referat prasowy straży miejskiej.

Strażnicy wezwali na miejsce straż pożarną i policję. Hulajnogę zdjęli z muru strażacy. - Pojazd został przewieziony do pobliskiego komisariatu. Poszukiwaniem użytkownika zajmą się policjanci - zapowiada straż miejska.

Kiedy można dostać mandat za nieprawidłowe parkowanie e-hulajnogi?

Zgodnie z nowymi przepisami parkowanie elektrycznych hulajnóg jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a jeśli ich nie ma - na chodniku, równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Straż miejska tłumaczyła też, kto płaci mandat, jeśli usuwana hulajnoga należy do wypożyczalni. - Najpierw zlecamy usunięcie hulajnogi, a następnie kierujemy pytanie do właściciela pojazdu, czyli firmy wypożyczającej, kto danego dnia o określonej godzinie używał nieprawidłowo zaparkowanej hulajnogi - wyjaśniał Jarzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej. Dopiero po uzyskaniu danych wypożyczającego strażnicy mogą wystawić mandat. - Jeżeli firma nie jest w stanie namierzyć użytkownika, który złamał przepisy, wówczas to firma musi zapłacić ten mandat - dodał.