Był kolorowym symbolem lat 90. To przeszłość. Szaro-biała elewacja już na ukończeniu

Były próby wpisania do rejestru zabytków

Na początku marca biuro stołecznego konserwatora zabytków wystąpiło o wpisanie budynku do rejestru zabytków . Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków, decyzję tę argumentował potrzebą ochrony charakterystycznej kolorystyki, wpisanej w architekturę obiektu. Zaznaczył, że jej zmiana spowoduje, że budynek stanie się niezauważalny. - Hotel urósł do rangi symbolu, przemian systemowych, jest to jeden z pierwszych budynków wybudowanych w Warszawie po roku '89 - mówi wówczas Krasucki.

Kolorystyka z inspiracji Rynkiem Starego Miasta

- Hotel Sobieski to pastisz miejskiej kamienicy - wyjaśniała przed przemalowaniem budynku Anna Cymer, historyczka i popularyzatorka architektury. - To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że te pastelowe kolory nie zaznaczają kształtu kamieniczek, one przechodzą w poziomie, zygzakami przez elewację budynku. Do takiego ruchu nie jesteśmy przyzwyczajeni - tłumaczyła.