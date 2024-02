50 szczurów w bloku. Właścicielka nie zapanowała nad rozrostem hodowli

Dwie pary gryzoni rozmnożyły się w krótkim czasie do kilkudziesięciu osobników. Właścicielka szczurów nie dawała sobie z nimi rady, więc postanowiła przenieść klatki ze zwierzętami do piwnicy bloku.

"Zwierzęta były wobec siebie agresywne"

Sprawa trafiła do strażników miejskich, którzy przeprowadzili kontrolę. "W dwóch klatach ustawionych w piwnicy żyło kilkadziesiąt szczurów. Nie miały one dostępu do światła. Ścisk powodował, że zwierzęta były wobec siebie agresywne. Woń ich odchodów rzeczywiście była odczuwalna na klatce schodowej. Strażnicy dotarli do właścicielki zwierząt. Lokatorka przyznała, że jest bezradna i poprosiła o pomoc" - przekazali strażnicy. Po wielu próbach funkcjonariuszom udało się nawiązać kontakt z fundacją, gotową na przyjęcie 50 gryzoni.