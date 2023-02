Zrekonstruowali zabytkowe poidełko w parku Żeromskiego

czytaj dalej

Warszawskie tramwaje trafią do miasta Konotop. 23 wagony serii 150N wycofywane z ruchu w stolicy Polski drugie życie zyskają w Ukrainie. W środę sześć z nich wyruszyło już w drogę. W sumie 23 wagony powinny w półtora tygodnia dojechać do celu. Jak podkreśla rzecznik Tramwajów Warszawskich, jest to pierwszy taki transport. Wcześniej Warszawa przekazała Ukrainie m.in. autobusy, wagony metra, maszyny budowlane.