W czerwcu rekrutacja do miejskich żłobków. Harmonogram

Czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki wyznaczono na termin od 12 do 18 czerwca do godziny 15. Żeby to zrobić, należy drogą elektroniczną odesłać informację zwrotną do żłobka, do którego został zakwalifikowany maluch. Ratusz zastrzega, że jeśli rodzice nie wyślą potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, to wniosek zostanie odrzucony i nie bierze udziału w procesie rekrutacji do żadnej z placówek wybranych we wniosku.