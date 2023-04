"Autyzm musimy zaakceptować". Niebieskie balony na placu Zamkowym

Wydarzenie, mające na celu edukowanie społeczeństwa o autyzmie, zorganizowała jedna z warszawskich szkół. Na placu Zamkowym rozdawano niebieskie balony. - Autyzmu nie widać. Autyzm to nie jest kwestia wychowania i to nie kwestia oceny - tłumaczyła jedna z organizatorek.

