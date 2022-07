Weszli do Wisły "w intencji ochrony rzek". Aktywiści sprzeciwiają się betonowaniu akwenów

Aktywiści zorganizowali nad Wisłą akcję "Big Jump 2022". Po południu weszli do wody, by zamanifestować sprzeciw wobec betonowania i kanalizowania akwenów wodnych. Podobne happeningi odbywały się w tym samym czasie w całej Polsce i Europie.

- Celem akcji "Big Jump" jest zwrócenie uwagi na to, że mamy bardzo poważny problem w Polsce, Europie i na całym świecie, jeśli chodzi o zasoby wód słodkich - rzek, jezior oraz wód zmagazynowanych w torfowiskach - wyjaśnił w rozmowie z TVN24 Przemysław Nawrocki z WWF Polska. - Co bardzo ważne z punktu widzenia WWF, to kwestia ogromnego zagrożenia wymarciem gatunków związanych z wodami słodkimi, przykładem są ryby polskie - dodał.