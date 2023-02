Hanna Krall została honorową ambasadorką akcji "Żonkile"

- W 80. rocznicę powstania udostępnimy nowe materiały edukacyjne, każdy dopasowany do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży w różnym wieku. Wszystkie szkoły, biblioteki oraz instytucje kultury zachęcamy bardzo gorąco do udziału w premierze poruszającej animacji "Zdążyć przed Panem Bogiem" opartej na motywach książki Hanny Krall. Pisarka w tym roku została Honorową Ambasadorką akcji - mówi cytowana w komunikacie Zofia Bojańczyk, koordynatorka akcji "Żonkile".

Materiałom towarzyszą scenariusze lekcji skierowane do nauczycieli, które mogą być pomocne przy przeprowadzaniu zajęć związanych z powstaniem w getcie warszawskim. - Naszą ofertę wzbogacą ponadto opowiadania uznanych autorek: Katarzyny Ryrych i Katarzyny Jackowskiej-Enemuo. Zaś dla wszystkich osób zgłoszonych do akcji zorganizujemy szkolenia online, podczas których opowiemy o różnych sposobach włączenia się w akcję "Żonkile" - wyjaśnia Bojańczyk.

Animacja o Marku Edelmanie

Fabuła animacji, o której wspomina Bojańczyk, toczy się w trzech płaszczyznach czasowych. Pierwsza to okres drugiej wojny światowej, kiedy widz poznaje losy młodego Marka Edelmana: gońca szpitalnego, członka komendy ŻOB, a wreszcie ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim. Potem twórcy animacji przenoszą nas do lat 60. XX wieku, kiedy Edelman rozwija swoją karierę lekarską w Łodzi. Ostatnia część to lata 70. XX wieku. Wtedy właśnie Hanna Krall przeprowadziła z Edelmanem rozmowy, opisane w reportażu "Zdążyć przed Panem Bogiem". Jak czytamy w opisie fabuły, osią przewodnią spajającą poszczególne wątki opowieści jest poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze i ponadczasowe pytania stawiane zarówno przez reporterkę, jak i samego Edelmana.

Muzeum wciąż szuka wolontariuszy

Muzeum przypomina, że wciąż szuka wolontariuszy do rozdawania papierowych żonkili. Rekrutacja trwa do 13 lutego. "Aby zgłosić się do akcji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie polin.pl i wskazać w nim dogodną datę spotkania informacyjnego (na zoom), podczas którego pracownicy muzeum opowiedzą o szczegółach wolontariatu. Dla uczestników Muzeum przygotowało szkolenia, spotkania, spacery tematyczne, a także umowę i certyfikat wolontariusza" - zachęca do udziału w akcji Muzeum POLIN.