Hanna Gronkiewicz-Waltz i Witalij Kliczko kandydatami na Honorowych Obywateli Warszawy

"Ten wielokrotny mistrz świata w wadze ciężkiej był wraz ze swoim bratem Władimirem jednym z dwóch największych ambasadorów Ukrainy na świecie. Dochodząc do swojego statusu hegemona boksu, w odbiorze kibiców z całego świata propagował patriotyczną postawę reprezentanta kraju jako twardego, silnego, nieustępliwego, o charakterze osoby walczącej do samego końca. Jak się potem okazało, w obliczu zagrożenia ta postawa stała się prawdziwa dla całego narodu ukraińskiego" - podkreślono.

"Po najechaniu Rosji na Ukrainę, wykazywał się olbrzymią odwagą oraz determinacją do tego, aby odepchnąć agresora. Dając przykład innym, tuż przed wojną, wstąpił do rodzimych wojsk obrony terytorialnej. Swoje znajomości i rozpoznawalność wykorzystuje, aby nagłośnić światu obraz tego, co się dzieje w kraju, jednocześnie mobilizując swoich rodaków do obrony stolicy i całej ojczyzny. Te cechy, którymi wykazywał się na ringu, wydobył z obrońców miasta. Obrona stolicy była kluczowa, aby zniweczyć plany Putina związane z przejęciem władzy na Ukrainie i obronić suwerenność. Witalij Kliczko, jako mer Kijowa, stał się symbolem ruchu oporu podczas wojny na Ukrainie" - oceniają radni.