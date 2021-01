Narzekają na hałas po otwarciu obwodnicy. Wykonawca: to są odczucia indywidualne

Otwarcie fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy cieszy kierowców, którzy chcą sprawnie jeździć między wschodem a zachodem stolicy. Ale dla mieszkańców części Wilanowa i Wawra przylegających do trasy szybkiego ruchu oznacza to życie w hałasie. Już mówią o "koszmarze", a nie ma wątpliwości, że po otwarciu ursynowskiego odcinka będzie jeszcze gorzej.

Hałasowi, który generuje otwarty w grudniu fragment trasy S2 poświęcona była poniedziałkowa Komisja Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer. Jak powiedział jej przewodniczący Wojciech Godlewski (KO), na liście mieszkańców, którzy zgłaszają problem jest już ponad 800 osób. Jak tłumaczył, powracają wątki braku ciągłości ekranów akustycznych oraz materiału, z którego wykonano nawierzchnię drogi, czyli betonu. - W pierwszej decyzji środowiskowej był asfalt. Potem to się zmieniło - zauważył Godlewski.

Beton głośniejszy niż asfalt

Jak przyznała Iwona Wadecka, kierowniczka projektu z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na betonie "nigdy nie uzyskamy takiej gładkości jak nawierzchni asfaltowej". Dlaczego więc dyrekcja nie zdecydowała się na asfalt? - dociekali radni. - Decyzje odnośnie tego, że mamy stosować nawierzchnie betonowe były odgórne, zapadały globalnie dla całego kraju. Beton pojawiał się we wszystkich kontraktach, które w tym okresie były realizowane - odpowiadała Wadecka. Jak tłumaczyła, chodziło między innymi o "równoważenie gospodarki" oraz praktykę innych krajów, gdzie takie rozwiązania "dobrze funkcjonują".

- W życiu bym nie wpadł na pomysł, żeby w terenie zurbanizowanym stosować nawierzchnię betonową, a konsultowałem to z ekspertami - skomentował radny Godlewski, z wykształcenia inżynier budownictwa. Mówił też o wpływie "lobby cementowego" na zmianę polityki materiałowej.

Ograniczenie prędkości

- Trasa została zaprojektowana na 100 kilometrów na godzinę [maksymalna prędkość na tym odcinku - red.], tymczasem uderzcie się w pierś: kto tam jeździ 100 kilometrów na godzinę? - pytał retorycznie Maciej Gajewski, główny projektant trasy. - Jedyne co możecie zrobić, jako radni i społeczeństwo, to zacząć egzekwować istniejące ograniczenie prędkości, wtedy hałas będzie nieporównanie niższy - przekonywał.

Wojciech Godlewski zapewnił, że rada dzielnicy zwróci się do policji o skuteczniejsze egzekwowanie przepisów przez kierowców, a do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego o wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości.

Ekrany akustyczne

- Projekt powstał dawno, ekrany zaprojektowano zgodnie z decyzją ZRID [zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - red.] w wyniku analizy akustycznej. Ekrany nie były wykonane arbitralnie, są zgodne z przepisami, decyzjami i pozwoleniem na budowę - tłumaczył Rafał Chrostowski z Warbudu. - Przedwczesne są głosy, że jest za głośno, to są odczucia indywidualne. Wcześniej był to teren prawie leśny, teraz jest droga ekspresowa. To dla państwa duża zmiana. Muszą być zapewnione parametry akustyczne, ale na pewno nie będzie tak jak kiedyś - przyznał przedstawiciel wykonawcy.