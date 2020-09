Hala Gwardii przejdzie remont, ale jego wykonawcę poznamy dopiero pod koniec przyszłego roku

Hala w pełni odzyska historyczną funkcję

Inwestycja w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje kompleksową rewaloryzację obiektu, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony. W zamian otrzyma on prawo do eksploatacji całego obiektu.

W przypadku Hali Gwardii sama procedura wyboru wykonawcy i podpisania z nim umowy ma potrwać aż do końca przyszłego roku. Jak tłumaczy ratusz, postępowanie składa się z kilku etapów. "Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczne, ekonomiczne i prawne. Pozwolą one ustalić model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich" - przekazuje urząd.