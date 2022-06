Hala dla koszykarzy Legii ma powstać na Skrze. Na stadion lekkoatletyczny nie ma pieniędzy

Jest umowa na pierwszy etap modernizacji kompleksu Skry. Obejmie on budowę lekkoatletycznego stadionu treningowego, stadionu do rugby i kilku boisk. Jednocześnie ratusz zapowiada, że już jesienią ogłosi konkurs architektoniczny dotyczący stadionu głównego, na który jednak wciąż nie ma finansowania. Najpierw jednak - to nowość - ma powstać w tym kompleksie hala dla koszykarzy Legii, tegorocznych wicemistrzów Polski.

Pierwszy etap rewitalizacji kompleksu Skry obejmie otoczenie stadionu głównego. W poniedziałek podpisana została umowa na prace projektowe i roboty budowlane. Wykonawca - konsorcjum firm Tamex Obiekty Sportowe i Gardenia Sport - będzie miał 32 miesiące na realizację zadania.

- Dziś podpisujemy umowę wykonawczą na pierwszy etap rewitalizacji w trybie Projektuj i Buduj za prawie 52 miliony złotych. To też decyzja radnych miasta stołecznego Warszawy, żeby przesunąć te pieniądze i przekazać na inwestycję. W ciągu 32 miesięcy będziemy mogli wybudować tu stadion lekkoatletyczny treningowy, strefy rzutów, boisko do rugby. Sami mieszkańcy otrzymają tereny, na których będzie można uprawiać sport, zanurzone w nowej zieleni - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Harmonogram I etapu modernizacji Skry

Wiceprezydentka Renata Kaznowska powiedziała, że określono już harmonogram inwestycji. Urzędnicy chcą, by była gotowa latem 2025 roku. - Konsorcjum firm Tamex i Gardenia, które wygrały postępowanie przetargowej, mają przed sobą pięć kamieni milowych - zaznaczyła.

Urzędnicy planują następujący przebieg prac: - do września 2022 powstanie koncepcja inwestycji, - do lipca 2023 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa, - do września 2023 roku uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, - jesienią 2023 roku ruszą prace budowlane, które potrwają do grudnia 2024 roku, - pierwszy kwartał 2025 roku to odbiory techniczne i pozwolenie na użytkowanie.

Pierwszy etap obejmuje stadion lekkoatletyczny, który stanie się zapleczem treningowym dla planowanego stadionu głównego. Stadion będzie wyposażony w cztery 400-metrowe tory, trybunę na około 500 miejsc, rozbieg do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, stanowisko do skoku wzwyż, rzutu dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą.

W ciągu wspomnianych 32 miesięcy powstanie też budynek zaplecza stadionu treningowego, rzutnia treningowa z dwoma stanowiskami do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, rzutnia do rzutu oszczepem, pełnowymiarowe boisko do gry w rugby, boiska sportowe, w tym dwa pełnowymiarowe do koszykówki, po jednym do gry w siatkówkę oraz w siatkówkę plażową. Przewidziano także strefę rekreacyjno-sportową ze ścieżką biegową oraz strefę parkową stanowiącą naturalne połączenie z Polem Mokotowskim.

Stadion Skry Stadion Skry | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Stadion Skry | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Stadion Skry | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Stadion Skry | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Stadion Skry | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Koszykarze Legii zyskają nową halę

W ramach drugiego etapu modernizacji Skry ma powstać stadion główny na 25 tysięcy kibiców, na którym będą mogły być rozgrywane mistrzostwa rangi międzynarodowej. - Przygotowujemy się do konkursu architektonicznego. Jego ogłoszenie chcemy zapowiedzieć już na wrzesień. Analizujemy kwestie finansowe, bo od początku mówiliśmy, że na ten obiekt będą potrzebne duże pieniądze. Będziemy musieli szukać montażu finansowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - zapowiedział Trzaskowski.

- Za chwilę rozpoczynamy prace nad ekspertyzą stanu technicznego zachowania starego stadionu. Konkurs architektoniczny chcemy ogłosić zaraz na początku września, tak aby wiosną mieć wyniki - doprecyzowała Kaznowska.

Koncepcja modernizacji Skry - etap II Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Drugi etap niesie ze sobą budowę jeszcze jednego obiektu, którego dotychczas nie był w koncepcji. - Gratulowałem w ubiegłym tygodniu koszykarzom Legii wicemistrzostwa Polski. Powiedziałem, że będę miał dobre wiadomości: chcemy żeby tutaj powstała hala sportowa, która będzie służyła Legii Kosz. Bardzo nam na tym zależy, bo w Warszawie takiej hali brakuje - zaznaczył prezydent. - Sprawę traktujemy bardzo priorytetowo - podkreślił Trzaskowski.

Ligowe mecze Legia rozgrywa w hali na Bemowie, ale na spotkania o wysoką stawkę tamten obiekt okazywał się zbyt mały - zainteresowania biletami przekraczało jego możliwości.

- Chcemy, aby hala sportowa na sześć, siedem tysięcy widzów, która ma być halą domową dla Legii Kosz była projektowana jako pierwsza - zaznaczyła wiceprezydentka. - Zależy nam na tym, by niezwłocznie po konkursie rozpocząć prace projektowe, na co chcemy wygospodarować środki finansowe. Będzie potrzebne około pięciu milionów złotych - dodała.

Ze wstępnych wizualizacji, które przedstawił ratusz, wynika, że hala powstanie po południowej stronie stadionu - na zakończeniu ulicy Ondraszka.

Koncepcja modernizacji Skry - etap drugi Koncepcja modernizacji Skry | Urząd m.st. Warszawy Koncepcja modernizacji Skry | Urząd m.st. Warszawy Koncepcja modernizacji Skry | Urząd m.st. Warszawy Koncepcja modernizacji Skry | Urząd m.st. Warszawy

Po latach Skra wróciła do miasta

Batalia miasta z władzami Skry o odzyskanie nieruchomości przy ulicy Wawelskiej trwała wiele lat. W styczniu 2014 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok korzystny dla miasta, dotyczący nieprzedłużenia użytkowania wieczystego terenów wokół stadionu klubowi sportowemu. Argumentował to brakiem remontów i stopniowym popadaniem stadionu w ruinę. Teren nie został jednak zwrócony miastu. W związku z tym w 2018 roku stołeczny ratusz złożył do Sądu Okręgowego pozew o wydanie nieruchomości przy Wawelskiej. Rok później zapadł wyrok korzystny dla Warszawy. Po kolejnych odwołaniach wnoszonych przez klub, Sąd Apelacyjny podtrzymał orzeczenie I instancji. 28 stycznia 2021 rok ostatecznie nieruchomość przeszła w ręce stołecznego ratusza.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl