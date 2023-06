Gwiazdka Michelin wróciła do Warszawy. "Restauracja istnieje dopiero od roku"

"Stało się, mamy wielki sukces w świecie gastronomii! W tym roku prestiżowe wyróżnienie, gwiazdka Michelin trafiła do warszawskiej restauracji NUTA, której właścicielem jest znany z nietuzinkowego podejścia do kuchni polskiej, mistrz sztuki kulinarnej Andrea Camastra" - pochwalili się w mediach społecznościowych właściciele.

"Tym samym stolica, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odzyskała swoją gwiazdkę! I to w wielkim stylu, gdyż restauracja NUTA istnieje na kulinarnej mapie stolicy dopiero od roku, a już osiągnęła poziom, o jakim marzy każdy szef kuchni. Ciekawe, co będzie dalej..." - dodali.

Andrea Camastra - osiągnięcia i wyróżnienia

Jak informował "Dzień Dobry TVN" , Camastra urodził się w 1980 roku we włoskim Monopoli. Swój warsztat kulinarny doskonalił w najlepszych restauracjach świata. W 2015 roku został okrzyknięty szefem kuchni przyszłości, a dwa lata później uznany przez przewodnik Gault & Millau za szefa kuchni roku.

Znalazł się na liście 100 najlepszych szefów świata według prestiżowego francuskiego rankingu La Liste. Prowadzona przez niego restauracja pięć razy z rzędu zdobyła gwiazdkę przewodnika Michelin, a wynalazca kuchni molekularnej Hervé This uznał Andrea Camastrę za następcę legendarnego Ferrana Adrià z restauracji El Bulli.

Andrea Camastra od jedenastu lat mieszka w Polsce i to właśnie tu dba o rozwój własnych umiejętności. Energię i chęci do działania czerpie z miłości. Na co dzień szczególnym uczuciem obdarza swoją wybrankę, Annę Rząsę. Partnerzy poznali się w restauracji, w której razem pracowali.