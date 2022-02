Studentka zamówiła taksówkę. Została zgwałcona i pobita

Ratownik medyczny opisał dramatyczną interwencję w Warszawie. Karetka została wezwana do kobiety, która miała zostać zgwałcona przez kierowcę taksówki. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, ale - mimo że od zdarzenia minęły już ponad dwa tygodnie - zarzutów nikomu nie postawiono.

Jak opisuje "Gazeta Stołeczna", do zdarzenia doszło 27 stycznia, nad ranem. 22-latka, cudzoziemka studiująca w Warszawie, zamówiła taksówkę przez aplikację Bolta.

"Jak opowiadała, kierowca skręcił do parku w środku nocy, wyciągnął ją z samochodu, dotkliwie pobił, zgwałcił i zostawił tam zakrwawioną" – napisał na Instagramie pracownik pogotowia, cytowany przez "Gazetę Stołeczną".

"Była cała w błocie i we krwi"

Jak zaznacza ratownik medyczny, karetka na miejscu zdarzenia była około pół godziny po przestępstwie. Według niego, "dziewczyna była cała w błocie i we krwi". "Nie radziła sobie z niczym, na chwile przestawała płakać, żeby odpowiedzieć na pytanie, a później widać było, że sobie przypomniała sytuację i znów zaczynała płakać" - opisał. I dodał. że był do dla niego "jeden z najgorszych" wyjazdów, jakie miał w życiu.

- 11 lat jeżdżę w pogotowiu, widziałem dużo złych rzeczy, ale to, co stało się tej dziewczynie, działa bardzo silnie na moją psychikę. Wciąż o tym myślę. Ta dziewczyna chyba nigdy wcześniej nie doświadczyła przemocy. Była bardzo daleko od domu, od rodziny i spotkało ją coś strasznego. Była w rozpaczy. Chciałem uchronić inne dziewczyny przed takimi sytuacjami, dlatego napisałem ten post - dodał w rozmowie ze "Stołeczną".

Sprawca nie został zatrzymany

"Bardzo podobny sposób działania"

W czwartek na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o młodej kobiecie, która zgłosiła, że była molestowana w taksówce. O próbach gwałtów czy molestowaniach w taksówkach mówił w "Dzień Dobry TVN" Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji . Do sytuacji

- Część z nich zakończyła się zgwałceniem, a część - inną czynnością seksualną. Za każdym razem ten sposób działania sprawcy był bardzo podobny. Wykorzystuje się moment, kiedy osoba korzysta z przewozu za pośrednictwem aplikacji i wsiada do samochodu, będąc w stanie nietrzeźwości. Bardzo często zasypia z tyłu pojazdu i w tym momencie kierowca wywozi osobę w różne miejsca. To jest często teren zalesiony. Miejsce, gdzie tak naprawdę nie mamy orientacji, w którym miejscu się znajdujemy i wtedy niestety dochodzi do wykorzystania seksualnego - opisywał Sylwester Marczak.