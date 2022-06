Guns N’ Roses na Stadionie Narodowym, komunikacja na objazdach

Jak informuje ratusz, od godziny 16 do 20 wyłączony z ruchu (za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory, pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych), będzie obszar Saskiej Kępy, ograniczony ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Po zakończeniu koncertu (ok. godz. 22:30), w przypadku, gdy duża grupa uczestników będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.