"Gryka" była rabowana dwukrotnie. Po 74 latach wróciła na swoje miejsce

Akwarela Stanisława Masłowskiego została przekazana do Muzeum Narodowego w Warszawie. W swojej historii obraz został skradziony dwukrotnie. Kilka miesięcy temu został rozpoznany podczas jednej z aukcji.

Dwukrotnie zrabowana

"Gryka" powstała w 1924 roku i przed wojną była własnością Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Na początku wojny, jesienią 1939 roku, wraz z innymi dziełami ze zbiorów Zachęty została zabezpieczona w skrzyni, w piwnicach budynku, a następnie, w 1942 roku trafiła do Muzeum Narodowego w Warszawie.

Po raz pierwszy zaginęła prawdopodobnie po upadku Powstania Warszawskiego. Niemcy wywieźli dzieło do jednej ze składnic na terenie Dolnego Śląska. W sierpniu 1945 "Gryka" trafiła do Muzeum Narodowego - niestety nie na długo. W październiku 1946 roku wraz z innymi obiektami została wypożyczona na tydzień do dekoracji wnętrz siedziby Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. I znów zaginęła. Na jej powrót, trzeba było czekać aż 74 lata.