Mieli wyłudzić ponad 86 milionów podatku VAT. Zatrzymania w sprawie "zbrodni fakturowej"

Zdaniem śledczych, podejrzani dopuścili się tak zwanej zbrodni fakturowej. - Grupa w ramach powiązań podmiotów gospodarczych wystawiała nierzetelne faktury VAT. Poświadczały one fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług. Były wykorzystywane do obniżenia podatku, który powinien trafić do budżetu państwa - wyjaśnia Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.