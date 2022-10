Latem wykryli groźną bakterię w parku Moczydło. Są najnowsze wyniki badań

Właściciele czworonogów nie muszą już powstrzymywać ich przed wchodzeniem do stawów w parku Moczydło. Władze Woli zniosły właśnie zakaz wprowadzania zwierząt do wody i wędkowania. Ostatnie badania nie wykazały obecności niebezpiecznych bakterii - laseczek jadu kiełbasianego.

Jad kiełbasiany - jedna z najsilniejszych neurotoksyn

Pałeczki jadu kiełbasianego wytwarzają jedną najsilniejszych neurotoksyn występujących w przyrodzie. Bakterie dzieli się na siedem typów, jedne są bardziej szkodliwe dla ludzi, inne - jak bakteria clostridium botulinum typu "C" - są toksyczna dla zwierząt. Do zatrucia dochodzi zwykle drogą pokarmową. Toksyna hamuje wydzielanie acetylocholiny w połączeniach nerwowo-mięśniowych, a to prowadzi do paraliżu mięśni. Jeśli dostanie się do układu pokarmowego może między innymi doprowadzić do porażenia mięśni oddechowych, czego następstwem będzie śmierć.