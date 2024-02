Mieszkańcy jednego z domów na Woli wezwali policję do agresywnego sąsiada. 45-latek odpowie za groźby i uprawianie konopi indyjskich.

Do policjantów z Woli dotarło zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który miał grozić swoim sąsiadom. Kiedy dotarli na miejsce, ustalili wstępne okoliczności całej sytuacji. "Okazało się, że mężczyzna przyszedł przed dom sąsiadów, wyzywał ich, obrażał i groził" - przekazała w komunikacie nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Policjanci zatrzymali 45-letniego agresora. Podczas zatrzymania wyczuli wydobywającą się z jego domu silną woń marihuany. Jak podali, po wejściu do środka zastali rozstawione namioty przystosowane do uprawy i hodowli konopi, a także około 100 gramów suszu roślinnego. "Badanie wykazało, że jest to marihuana" - doprecyzowała Sulowska.