Kobieta i mężczyzna byli nękani przez mężczyznę i jego znajomego, u którego wcześniej wynajmowali mieszkanie. - 27-latek wraz z 30-latkiem wymyślili sobie dług, który w ciągu kilku dni z kwoty 4500 złotych urósł do kwoty 6500 złotych i zmusili pokrzywdzonych do podpisana zobowiązania o jego zwrocie - relacjonuje policjantka.

"Grozili, że ich pobiją i powyrywają palce i paznokcie"

Według informacji policjantów, podczas wizyty w mieszkaniu, do którego przeprowadzili się pokrzywdzeni. podejrzani zmuszali kobietę do picia alkoholu z podłogi, a ponadto jej i jej partnerowi grozili, że ich pobiją i powyrywają palce i paznokcie.

Usłyszeli poważne zarzuty, na proces poczekają w areszcie

Prokuratur Rejonowy Warszawa Żoliborz wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec obu tymczasowego aresztu. Sąd do wniosku się przychylił i 27-latek oraz jego 30-letni kompan trafili na trzy miesiące do aresztu. Za te przestępstwa grozi im kara do 12 lat więzienia.