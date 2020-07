Remont jezdni i torów na Grójeckiej. Zmiany w tramwajach na Ochocie

Najpierw Grójecka między placami Zawiszy i Narutowicza...

Z kolei w dniach 11-19 lipca tramwajarze wyremontują tory na pętli placu Narutowicza. Prace zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym, w weekend 11-12 lipca, zamknięty będzie przejazd przez tory tramwajowe na wysokości Słupeckiej. Objazd zostanie poprowadzony do zawrotki na wysokości Dalekiej. W tym czasie tramwaje nie będą kursowały Grójecką od placu Zawiszy do placu Narutowicza.

...później Nowowiejska i Filtrowa od alei Niepodległości do placu Narutowicza

Jak podaje ratusz, w tygodniu od 13 do 17 lipca tramwaje nie będą kursowały ulicami Nowowiejską i Filtrową od alei Niepodległości do placu Narutowicza. Tramwaje linii 1, 7 i 9 będą dojeżdżały do pętli Banacha. Kursowanie linii 14 i 25 nadal będzie zawieszone. Tramwaje linii 15 pojadą ul. Puławską do Metra Wilanowska. Autobusy linii 191 i Z-9 wrócą na swoje pierwotne trasy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z linii zastępczej Z15, której trasa została wytyczona ulicami: pl. Narutowicza– Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – al. Niepodległości – Wawelska – Krzywickiego – Filtrowa – pl. Narutowicza.