Spowodował kolizję. Miał prawie dwa promile i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Na Grochowie doszło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Jak podaje policja, mężczyzna "wydmuchał" blisko dwa promile alkoholu. Miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do redakcji Kontakt 24 zgłosił się pan Piotr. Poinformował, że był świadkiem kolizji i doprowadził do zatrzymania obywatelskiego nietrzeźwego kierowcy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek o godzinie 10 rano przy ulicy Krypskiej na Grochowie.