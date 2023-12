Nowy przystanek już dostępny. Tablice tymczasowe, dojście na peron przez błoto

Z nowego przystanku kolejowego Warszawa Grochów do Śródmieścia dojedziemy w zaledwie 12 minut. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich zatrzymują się na nim od niedzieli. Przez pomyłkę wykonawcy zamiast właściwych tablic z nazwą przystanku na peronach zamontowano tymczasowe oznaczenia. Wiele do życzenia pozostawia też otoczenie peronu.

Przystanek Warszawa Grochów to duże ułatwienie dla mieszkańców powstających w tym rejonie osiedli oraz pacjentów szpitala. Dojazd do Śródmieścia regionalnym pociągiem zajmuje zaledwie 12 minut.

Pomylili nazwę

Przez błoto na peron

Wiele do życzenia pozostawiają też dojście do peronu i jego szersze otoczenie. To wciąż plac budowy. - Sam przystanek nie jest skończony. Wykończone są jego skrajne części tuż przy torach. To umożliwia bezpieczne wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego. Ale centralna część peronu jest rozgrzebana. W niektórych miejscach podłoże jest przygotowane do położenia właściwej nawierzchni. Są też miejsca, gdzie dopiero będą montowane latarnie. Peron nie ma zadaszenia, wiat czy ławek - opisuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter.