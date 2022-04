Iga Świątek zagra na kortach Legii. Turniej przenosi się z Gdyni do Warszawy

Pierwsza edycja turnieju tenisowego BNP Paribas Poland Open odbyła się w w lipcu 2021 roku w Gdyni. Wtedy meczem charytatywnym zawody otworzyli najlepsi polscy tenisiści - Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. W tym roku organizator zdecydował się na przeniesienie turnieju do Warszawy.

Turniej przeniesiony z Gdyni do Warszawy

- Zmiana tegorocznej lokalizacji jest podyktowana wieloma czynnikami. Turniej to skomplikowane przedsięwzięcie, dlatego przeniesienie organizacji do Warszawy jest dla nas dużym ułatwieniem w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym. Ponadto Miasto Stołeczne Warszawa i Legia Tenis & Golf planują modernizacje, które idą w parze z naszą wizją rozwoju turnieju - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Paulina Wójtowicz, menadżerka Igi Świątek oraz właścicielka licencji turnieju BNP Paribas Poland Open na kilka kolejnych lat.

Jak ocenił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, organizacja tego turnieju to "olbrzymie wyróżnienie dla Warszawy". - Będzie to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć Igę Świątek, pierwszą rakietę świata, grającą u siebie w domu. To gwarancja sportowych emocji, ale nie zabraknie również dobrej zabawy, gdyż wspólnie z organizatorami przygotowujemy wiele atrakcji dla mieszkańców i fanów tenisa - powiedział Trzaskowski.