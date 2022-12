Gołoledź w Warszawie. Śliskie chodniki i apel do ich zarządców: zadbajcie o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy

W Warszawie od godziny 22 do 6.30 posypywane były jezdnie, w sumie 1600 kilometrów. Do Zarządu Oczyszczania Miasta od rana wpływają jednak sygnały o śliskich chodnikach.

Gołoledź, potocznie zwana m.in. ślizgawicą, czarnym lodem lub szklanką, to cienka warstwa lodu na drodze lub chodniku, która powstaje, kiedy temperatury są minusowe, a pada deszcz lub mżawka, które zamarzają na powierzchni. Najczęściej gołoledź pojawia się cieplejszego dnia z opadami po mroźnym dniu lub nocy.

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków we wtorek rano "ślizgawica" pojawiła się w stolicy. Paweł Łukasik, reporter TVN24 pokazał w porannym wydaniu , jak warszawiacy z trudem poruszają się po stołecznych chodnikach. Często podpierają się o zaparkowane w pobliżu auta, lub pobliskie ogrodzenia. Oblodzone są też schody prowadzące ze stacji Metro Wilanowska.

Apel urzędników

"Od godz. 22.00 do 6.30 posypywane były jezdnie, dzięki czemu utrzymana została ciągłość kursowania autobusów miejskich. 170 posypywarek swoimi działaniami objęło 1600 km dróg. Nie mamy sygnałów, aby występowała na nich śliskość wynikająca z oblodzenia" - napisali.

"Równolegle na tych terenach dla pieszych, za które odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta, pracują ekipy porządkowe. Ich zadanie to przeciwdziałanie i likwidacja śliskości, w pierwszej kolejności na kładkach i schodach, przystankach, a także w miejscach, gdzie ruch pieszych jest największy, np. dojściach do metra i 4400 przystankach. W sumie do posypania piaskiem i solą mają aż 3,5 mln m kw. terenów" - dodali.