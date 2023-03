Taksówkarz negocjował z nimi cenę kursu. "Zaczęli mnie szarpać, jeden na mnie napluł". To policjanci

- To miał być jeden z ostatnich kursów. Było po 5, podjechałem pod klub Explosion. Podeszło do mnie czterech panów. Zapytali, czy zawiozę ich na Mokotów. Wsiedli do samochodu. Widziałem, że są pod wpływem alkoholu, więc chciałem od razu ustalić koszt przejazdu. Wtedy mężczyźni zaczęli się denerwować, bo nie chciałem zgodzić się na ich propozycję. Zaczęli szarpać mnie od tyłu za kurtkę. Wyszedłem z auta, oni też za chwilę wysiedli – relacjonował.

"Grozili mi, że zadzwonią po swoich kolegów"

- Wezwałem wtedy ochronę, a oni dalej swoje. Odjechałem stamtąd i widziałem, że nadal zachowywali się agresywnie. Tym razem w stosunku do ochroniarzy. Sposób, w jaki mówili ci mężczyźni, dał mi do myślenia, bo przypominał mi trochę zachowanie policjantów na służbie. Sprawdziłem później adres, na który chcieli dojechać. Znajduje się tam baza hotelowa, w której przebywają policjanci - tłumaczył.

Taksówkarz złożył zawiadomienie

Postanowił pojechać na miejsce. - Rozmawiałem z dyżurnym policjantem. Powiedział mi, że hotel stanowi dodatkowe miejsce zamieszkania dla policjantów z wydziału prewencji komendy w Piasecznie, dlatego domyślam się, że to tam mogli pracować ci mężczyźni. Powiedział też, że czterech policjantów wróciło do hotelu około 6 rano. Na razie to tylko przypuszczenia, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ci policjanci zachowali się agresywnie – stwierdził.