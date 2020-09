21 przejść dla pieszych przez "obwodnicę" Gocławia oceniono jako niebezpieczne. ZDM zaplanował zmiany

Pieszy nie widzi samochodu, a kierowca pieszego. Bezpieczeństwo na większości przejść przez tzw. obwodnicę Gocławia w pięciostopniowej skali oceniono na 0 i 1. Dlatego Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie prac w ciągu ulic Meissnera – Abrahama – Umińskiego. Według przygotowanego przez ZDM projektu, ulice mają być zwężone do jednego pasa, a parkowanie przy nich - uporządkowane.

Przyczyną zapowiadanych już w lipcu zmian były wyniki przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa na wspomnianych przejściach. Okazało się, że z 24 przejść, aż 21 zostało ocenionych na 0 lub 1 w pięciostopniowej skali bezpieczeństwa. "Łącznie na całej Pradze-Południe taki miejsc było 51. Oznacza to, że w ciągu 'obwodnicy' znajduje się blisko połowa potencjalnie najniebezpieczniejszych przejść w dzielnicy - podkreślił ZDM.

Pieszy nie widzi samochodu, a kierowca pieszego

Szmelter sprawdził również, jak przejście wygląda z perspektywy kierowcy. - Zasłaniają je zaparkowane samochody. Pieszego można dostrzec w momencie, gdy już jest na pasach - ocenił. Jak dodał ulica jest szeroka, przez większą część dnia raczej pusta, co może zachęcać do szybszej jazdy i w efekcie prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji.