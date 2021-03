Warszawa Główna tylko z nazwy. Skromne wiaty, schody do nieba, brak dworca

Po przeszło 20 latach pasażerowie będą mogli znów skorzystać ze stacji Warszawa Główna. W połowie marca zatrzymają się tam pierwsze pociągi regionalne, w planach jest też przekierowanie części ruchu z Dworca Zachodniego. Na razie Warszawa Główna główną będzie tylko z nazwy, bo stacja jest - delikatnie rzecz ujmując - skromna: źle skomunikowana, pozbawiona dworca, ze schodami do nieistniejącej kładki. To dwa perony z wiatami, na które podjedzie 40 pociągów na dobę.

Kładka będzie gotowa dopiero w wakacje

Na razie do nowych 350-metrowych peronów będzie można dojść wyłącznie od strony Towarowej. Dopiero za kilka miesięcy, gdy ukończona zostanie budowa kładki nad torami, pasażerowie będą też mogli dostać się na stację od strony Alej Jerozolimskich. Dziś na końcu peronu przygotowane są wyłącznie schody, prowadzą "do nieba". Kolejarze tłumaczyli, że już po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej wprowadzono korekty związane właśnie z kładką, bo jej realizacja kolidowała z pracami torowymi. Zapewniali też, że choć będzie przygotowywana po uruchomieniu stacji, ale nie wpłynie to na ruch pociągów, bo większość działań zaplanowano na godziny nocne.

Nie ma dworca, za to jest muzeum

Pytany o to, dlaczego nie udało się przeprowadzić modernizacji w terminie, który wyznaczony był na rok 2019, podał kilka powodów. - Pierwszy czynnik to Stacja Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa – red.). Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji nie przewidywaliśmy konieczności zmiany lokalizacji i przestawienia taboru zabytkowego, gdyż były całkowicie inne plany – stwierdził Banaszkiewicz. Dodał jednak, że dla PKP PLK "zabytki są bardzo ważne", dlatego uzgodniono ze Stacją Muzeum korekty dokumentacji projektowej, które pozwoliły na zachowanie tego miejsca. - Ludzie przyjeżdżający do Warszawy mogą od razu zobaczyć i skorzystać – zaznaczył. Tymczasem obiecywane od lat nowe muzeum na Odolanach pozostaje mrzonką.