Na co stolica wyda sto milionów złotych? "Żeby dzieci z niepełnosprawnościami, mogły się bawić z dziećmi zdrowymi"

Zbliża się termin oddania głosu w sprawie tego, co dzieje się obok nas. W Warszawie czas na decyzję w ramach budżetu obywatelskiego jest do końca miesiąca - w innych miastach terminy głosowań są różne. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W kilku miejscach w Warszawie

- Mają to być zjeżdżalnie, tablice integracyjne, piaskownice, huśtawki, tablice dla dzieci niedosłyszących – wylicza pomysłodawczyni.

Chodzi o kilka miejsc na terenie Warszawy, gdzie powstałyby takie miejsca. Byłyby również przykładem na to, że dzięki budżetom obywatelskim można zmieniać na lepsze otaczającą nas przestrzeń.

- Warto głosować, bo jest to możliwość zmienienia czegoś, czego nie robią politycy, czego nie robią samorządy – zachęca Anna Jantos, mieszkanka Warszawy.

Projekt obywatelski Anny to z kolei pomoc psychologiczna dla rodzin w spektrum autyzmu. - Dziecko dostaje wsparcie na etapie szkoły, na etapie przedszkola, natomiast rodziny, szczególnie rodzice, zostają sami. Sami muszą zdobywać wiedzę, sami muszą też uporać się ze swoimi lękami, obawami - tłumaczy.

W Warszawie głosowanie trwa

Jak zachęcić do głosowania? - Pokazując zrealizowane projekty - odpowiada Anna Jantos. Na Ursynowie między innymi powstały drogowskazy, które pomagają pacjentom dojść do Centrum Onkologii. - Ludzie zaczepiali mnie i pytali o drogę, a taki drogowskaz pokaże im. Jest to mały koszt, a pomaga - opisuje Maciej Molak.