Stella przeżyła getto warszawskie. Dzięki sztucznej inteligencji możemy ją usłyszeć

Sztuczna inteligencja odtworzyła głos Stelli

- Stella Fidelseid po wojnie wyemigrowała do Brazylii. Zachowały się archiwalne nagrania wideo z jej udziałem w języku portugalskim z 1997 roku. Udało nam się do nich dotrzeć dzięki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Visual History Archive USC Shoah Foundation. Trzygodzinny wywiad posłużył jako materiał do nauki technologii AI Text-to-Speech. Na jego podstawie mogliśmy zacząć prace nad stworzeniem cyfrowej wersji polskiego głosu - powiedział Michał Sęk z firmy Saatchi & Saatchi, która przygotowała nagranie dla muzeum.