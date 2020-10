Kolejne punkty pobrań wymazów powstają w Warszawie. Gdzie zrobić test na koronawirusa?

Test na koronawirusa w Warszawie można zrobić w ponad 20 miejscach. Jak wygląda pobranie wymazu? Jak długo czeka się na wynik? Ile kosztuje zrobienie testu prywatnie? Odpowiadamy na pytania o testy na koronawirusa w Warszawie i prezentujemy aktualną listę punktów pobrań wymazów w stolicy.

W Warszawie powstaje coraz więcej punktów, gdzie można zrobić test na koronawirusa. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o 23 takich miejsca. Zostały utworzone przy miejskich Zakładach Opieki Zdrowotnej, a także placówkach podlegających administracji centralnej. Przebadać się można również komercyjnie w kilku punktach należących do prywatnych laboratoriów zajmujących się diagnostyką.

Kolejki w niektórych punktach

Warto pamiętać, że w niektórych punktach ustawiają się długie kolejki oczekujących na wymaz. Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka przyznała, że największe obłożenie występuje w punktach w Śródmieściu, na Woli i Białołęce.

- Jesteśmy już po rozmowach z NFZ. Do najbardziej obłożonych punktów pobrań ma zostać skierowane wojsko, które pomoże rozładować kolejki. Wojsko ma nie tylko informować o punktach, gdzie obłożenie jest mniejsze, ale również odciążyć w pracy personel medyczny, który pobiera wymazy – przekazała Gałecka.

Gdzie zrobić test na koronawirusa w Warszawie?

Bemowo i Włochy - SZPZLO Warszawa-Bemowo – Włochy, ul. Gen. Meriana C. Coopera 5, tel. 787 867 448

- SZPZLO Warszawa-Bemowo - Włochy, ul. Cegielniana 8, tel. 787 867 448 - punkt mobilny

- MEDiGEN Sp. z o.o., ul. Morcinka 5/19, tel. 22 638 35 38, 882 740 819

Białołęka - SPZOZ Warszawa-Białołęka, ul. Milenijna 4, tel. 22 519 33 88 - punkt mobilny

Mokotów - SZPZLO Warszawa-Mokotów, ul. Stanisława Kostki Potockiego 31a, tel. 517 395 364 - punkt mobilny

- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Powsińska 61/63, tel. 22 550 96 92

- WSPRiTS Meditrans, ul. Woronicza 19, (wjazd bramą od ul. Magazynowej), tel. 519 197 696 - punkt mobilny

- ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 37, tel. 22 349 11 97

Ochota - SZPZLO Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, tel. 513 011 867 - punkt mobilny

- SZPZLO Warszawa-Ochota (Ursus), ul. Sosnkowskiego 18, tel. 513 011 866 - punkt mobilny

Praga Południe - SZPZLO Warszawa-Praga Południe, ul. Kickiego 24, tel. 22 810 25 95

- Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA Sp. z o.o., al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 585 858 800 - punkt mobilny

- ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Fieldorfa 10, tel. 22 349 11 97

Praga Północ - SZPZLO Warszawa-Praga Północ, ul. Dąbrowszczaków 5a, tel. 22 679 49 12

Śródmieście - Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93 (brama wjazdowa od ul. Kruczkowskiego), tel. 662 455 311, 660 766 477 - punkt mobilny

Targówek - SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Poborzańska 6, tel. 724 305 302 - punkt mobilny

Ursynów - Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. I. Gandhi 14, tel. 22 34 96 211

- Diagnostyka Sp. z o.o., al. KEN 61, tel. 663 697 977 - punkt mobilny

Wawer - SZPZLO Warszawa-Wawer, ul. Żegańska 1, tel. 506 745 833

Wesoła - SZPZLO Warszawa Wesoła, ul. Kilińskiego 48, tel. 667 514 281 - punkt mobilny

Wola - SPZOZ Warszawa-Wola-Śródmieście, ul. Grzybowska 34, tel. 536 475 462

Żoliborz - SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Żeromskiego 13, tel. 532 725 439

- SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Conrada 15, tel. 577 755 807

- Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, tel. 231 852 988, 727 060 026

Godziny otwarcia wszystkich punktów są dostępne na stronie internetowej mazowieckiego oddziału NFZ.

W czwartek po południu reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter pojechał w okolice trzech takich punktów. - Przy Wojskowym Instytucie Medycy Lotniczej w kolejce stały dosłownie cztery osoby, a na Milenijnej na Białołęce był tylko jeden pan, choć była godzina 14.40, a punkt był czynny do 15. Najgorzej sytuacja wyglądała na Grzybowskiej, gdzie w kolejce czekało kilkadziesiąt osób - zaznaczył Szmelter.

I oszacował, że na Grzybowskiej kolejka miała około 200-300 metrów długości.

Kolejka do punktu wymazów na Grzybowskiej

Test na koronawirusa w Warszawie ze skierowaniem od lekarza

Jeśli lekarz skieruje cię na test, otrzymasz informację o mobilnych punktach pobrań w twojej okolicy (tak zwanych drive-thru), gdzie można wykonać to badanie. Mapę wszystkich punktów można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.

Bardzo ważne jest, by do takiego punktu pojechać własnym środkiem transportu. Pod żadnym pozorem nie powinno się korzystać z komunikacji zbiorowej, by nie narażać innych osób na zakażenie. Jeśli nie czujesz się na siłach, by prowadzić, możesz poprosić o pomoc na przykład osobę, z którą mieszkasz. Pamiętaj, by udając się na badanie, zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.

Jeżeli nie jesteś osobą samodzielną albo nie masz możliwości dojechania do punktu pobrań, twój lekarz może skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i wysłać do ciebie specjalną karetkę, tzw. wymazówkę, by pobrać od ciebie wymaz w miejscu zamieszkania.

Test wykonywany w punktach drive-thru polega na pobraniu wymazu z nosogardzieli. Po przyjeździe na miejsce nie należy wysiadać z samochodu, wymaz zostanie pobrany przez otwarte okno.

Takie testy wykonywane są bezpłatnie. Pobrane próbki są transportowane do laboratoriów. Wynik badania trafi na twoje Internetowe Konto Pacjenta, które musisz założyć na stronie pacjent.gov.pl. Poinformuje cię o nim również lekarz, który skierował cię na test. Jeśli nie zadzwoni do ciebie lekarz, skontaktuj się z przychodnią, w której zlecono ci badanie.

W oczekiwaniu na rezultat powinieneś przebywać w samoizolacji.

Testy na koronawirusa w Warszawie bez skierowania

Test można wykonać także bez skierowania od lekarza, korzystając z oferty komercyjnych firm. Trzeba za niego samodzielnie zapłacić. Jeżeli prywatne laboratorium oferuje możliwość darmowego wykonania testu ze skierowaniem od lekarza, będzie ono znajdowało się na mapie placówek w portalu pacjent.gov.pl.

Na rynku są dostępne zarówno testy genetyczne RT-PCR, takie jak w punktach drive-thru, jak i tańsze testy polegające na innych metodach, które nie są jednak uznawane przez sanepid jako jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia. Cena zestawu do samodzielnego pobrania próbki do testu RT-PCR, który następnie trzeba odesłać do laboratorium, oscyluje w granicach 500 złotych. Podobne są także koszty zamówienia badania w punkcie drive-thru.

Poza tym w ofercie firm medycznych można znaleźć test na obecność przeciwciał w cenie 100-150 złotych. Wynik dodatni takiego testu również nie jest wiążący. Wskazuje, że pacjent przeszedł już COVID-19 bezobjawowo lub nadal jest zakażony.

Większość komercyjnych firm wykonuje testy po uprzednim opłaceniu ich online. Są jednak wyjątki, dlatego przed udaniem się na takie badanie, należy sprawdzić szczegóły procedury na stronie laboratorium.

Jeśli komercyjny test da wynik pozytywny, powinieneś zostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak przygotować się do testu na koronawirusa?

Przed pobraniem wymazu należy pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym zwiększymy szanse na otrzymanie wiarygodnego wyniku badania. Co najmniej dwie godziny przed testem nie wolno spożywać posiłków ani pić. W dniu badania nie należy też myć zębów, używać płynów do płukania ust, żuć gumy i palić papierosów.

Tuż przed wymazem możesz przepłukać usta przegotowaną wodą. Nie powinieneś wydmuchiwać nosa, przepłukiwać go ani stosować kropli i aerozoli, bo mogą one sfałszować wynik badania.

Nie rezygnuj jednak z leków, które przyjmujesz na stałe. Powinieneś przyjąć je tak jak codziennie. Jeśli to możliwe, zrób to najpóźniej dwie godziny przed testem.

