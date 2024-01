Gdzie najlepiej rodzić w Warszawie? Mamy wybrały trzy najlepsze szpitale

Dwa szpitale warszawskie w "TOP 3 w regionie"

- Narodziny dziecka to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu rodzica, a częścią tego doświadczenia powinien być pełen życzliwości, wsparcia i szacunku do kobiety poród. Jestem dumny, że aż trzy stołeczne szpitale znalazły się w dziesiątce najlepszych w Polsce w rankingu przygotowanym przez Fundację "Rodzić po Ludzku". To wyróżnienie cieszy szczególnie, bo decydują o nim oceny właśnie pacjentek. Z całego serca gratuluję wspaniałym załogom Warszawskiego Szpitala Południowego, Szpitala Praskiego i Szpitala św. Zofii. I dziękuję za Wasze zaangażowanie i troskę, jaką otaczacie mamy i ich maluchy - podkreśla w komunikacie na ten temat Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.