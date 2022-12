Podzielmy się świątecznymi potrawami. Lista warszawskich jadłodzielni

Mieszkańcy Warszawy, którzy przygotowali na świąteczne stoły zbyt dużo jedzenia, mogą się nim podzielić z potrzebującymi za pośrednictwem jadłodzielni. W mieście takich punktów jest ponad 40.

Jak informuje stołeczny ratusz, jadłodzielnie to miejsca, które powstały z inicjatywy społecznej. Założeniem jest, że dbają o nie ich użytkownicy - zarówno osoby przynoszące jedzenie, jak i te które z niego korzystają. Takich punktów jest w stolicy 43. Są dostępne w 16 dzielnicach. W lodówkach i na regałach można pozostawić potrawy, których nie zjedliśmy podczas świąt, a są one jeszcze zdatne do spożycia. Podobne jadłodzielnie działają we wszystkich większych polskich miastach.

Co powinien zawierać opis na opakowaniu?

O tym, jak odpowiednio spakować świąteczne potrawy, które chcemy zanieść do jadłodzielni, opowiadał w poniedziałek na antenie TVN24 Łukasz Jaroń z Banku Żywności.

- Przede wszystkim warto je dobrze zapakować, żeby nic nam się nie wylało, ani nie wysypało. Dobrze jest opisać na opakowaniu, co to jest, kiedy zostało zrobione, do kiedy rekomendujemy, żeby zostało zjedzone. Byłoby bardzo miło, gdyby znalazły się jakieś potencjalne alergeny wypisane na opakowaniu. Nie wiemy do kogo to jedzenie trafi. Jeżeli dzielimy się czymś fajnym, to nie chcemy żeby komuś zrobiło krzywdę - mówił Jaroń.

Jadłodzielnia na Bielanach Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Stołeczny ratusz przypomina, żeby przynosić produkty, które sami moglibyśmy zjeść. "Mogą być nawet te po dacie 'najlepiej spożyć przed', ale mieszczą się w terminie przydatności do spożycia 'najlepiej spożyć do'. Pakujmy wszystko szczelnie, w czyste opakowania. Do domowych wyrobów koniecznie dodajmy skład i datę przygotowania. Produkty suche mogą być napoczęte, ale powinny być szczelnie zamknięte. W jadłodzielniach nie zostawiajmy nadgniłych rzeczy, surowego mięsa, dań z surowymi jajami czy niepasteryzowanym mlekiem" - czytamy na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115.

Poniżej publikujemy listę miejsc, gdzie można zostawić jedzenie, którym chcemy się podzielić.

Jadłodzielnia na Żoliborzu Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Jadłodzielnie w Warszawie. Lista lokalizacji:

Bemowo: - Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki", ul. Powstańców Śląskich 44, lodówka i szafka, czynna pon.-pt.: 9:00-18:00. Białołęka: - Ryneczek Poraje, ul. Porajów 1, lodówka i regał, czynna całodobowo. Jadłodzielnia powstała w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. Bielany: - Ośrodek Pomocy Społecznej Bielany, ul. S. Przybyszewskiego 80/82, lodówka i regał, czynna całodobowo; - Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany, przed wejściem głównym do pływalni, ul. J. Conrada 6, czynna całodobowo. Mokotów: - Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. J.P. Woronicza 44a, lodówka i regały, czynna codziennie 8:00-20:00. Jadłodzielnia powstała w ramach realizacji budżetu obywatelskiego; - Bazar Lotników, pawilon 83A, al. Lotników 1, lodówka i szafka, czynna pon.-pt.: 7.00-19.00; sob.: 8.00-14.00. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - Podzielnia na Naszym Podwórku, ul. Czarnomorska 11, lodówka i stół, lodówka czynna pon.-pt.: 7:00-21:00, stół całodobowo; - Podzielnia na Naszym Podwórku, ul. Barcelońska 1, szafka i regał, czynna całodobowo. Ochota: - Zieleniak, ul. Grójecka 97, lodówka i szafka. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa. Czynna całodobowo; - OCH Dzielnia, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, szafka i lodówka, czynna całodobowo; Praga Południe: - Stół Powszechny, przed kawiarnią, ul. J. Zamoyskiego 20, szafka, czynna całodobowo. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - ul. Zakopiańska 21, szafka w ogrodzeniu, czynna całodobowo. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - Miejsce Akcji PACA 40, ul. M. Paca 40, lodówka i szafka, czynna pon.-śr.:14:00-20:00; czw.-sob.:10:00-16:00. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - Dzielnia Saska Kępa, ul. Berezyńska 27, lodówka i regał, wt.-pt.: 17:00 - 20:00, sb.: 12:00 - 16:00. Jadłodzielnia powstała w ramach Foodsharing Warszawa. Praga Północ: - Bazar Różyckiego, przy lokalu Bar Bazaar, wejście od ul. Ząbkowskiej 12, lodówka, czynna pon.: 8.00-17:00; wt.-czw.: 8.00-23:00; pt.-sob.: 8.00-3:00; niedz.: 8.00-21:00. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa. Rembertów: - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, szafka, czynna całodobowo. Śródmieście: - Sklep Kooperatywa Dobrze, ul. Gen. W. Andersa 27, skrzynka, czynna całodobowo; - Syrena, ul. Wilcza 30, szafka, czynna całodobowo. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - Centrum Pomocy Społecznej, ul. Twarda 1, lodówka i regał, czynna pon.-pt.: 8:00 -16:00. Jadłodzielnia powstała w ramach realizacji budżetu obywatelskiego; - Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na parterze, ul. Stawki 5/7, lodówka i szafka, czynna codziennie 7:00-21:30. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na parterze, ul. Karowa 18, lodówka i szafka, czynna codziennie 7:00-21:30. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - Jadłodzielnia przy Kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wejście od ul. Elektrycznej, ul. Tamka 4a, lodówka i szafka, codziennie 7:00-21:00; - ul. Dobra 56/66, w wejściu do pasażu handlowego w BUW-ie (wejście od strony ogrodu), lodówka i szafka, pon-sobota: 8:00-22:00, nd: 15:00-20:00. Targówek: - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wincentego 85, szafka, czynna pon.-pt.: 10:00-19:00; w drugą i czwartą sobotę miesiąca: 10:00-15:00; - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Węgrowska 2, szafka, czynna całodobowo. - ul. Łabiszyńska 20A, obok wejścia do OSiR Targówek, lodówka i regał, czynna całodobowo. Jadłodzielnia powstała w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. Ursynów: - Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, lodówka i szafka, czynna całodobowo. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - Miejsce Aktywności Lokalnej "Kłobucka", ul. Kłobucka 14, lodówka i szafka, czynna całodobowo; - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - budynek 34/klatka schodowa B, lodówka i szafka, czynna codziennie 8:00-21:00. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - ul. Nugat 4, za sklepem Warus, szafka, czynna całodobowo. Jadłodzielnia powstała z inicjatywy uczniów SP nr 343. Wawer: - Przy Aptece DOZ, ul. Korkowa 119, lodówka i szafka, czynna całodobowo; - Uniq Fight Club, ul. VI Poprzeczna 23, lodówka i szafki, czynna pon.-pt.:7:00-21:00; sob.-niedz.:10:00-18:00; - Caritas, ul. Izbicka 7, trzy lodówki, czynna całodobowo; - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Włókiennicza 54, lodówka i szafka, czynna całodobowo. Wesoła: - Przedszkole Domek Wesoła, na tyłach przedszkola, ul. Orzechowa 1, szafka i lodówka, czynna całodobowo. Włochy: - Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, lodówka i szafka, czynna całodobowo; - Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Rejonowa 6/8, lodówka i regał, czynna wt.-pt.:12.00-18.00. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa. Wola: - SOdON, ul. Kolska 2/4, lodówki i regał, czynna codziennie 5:00-22:00. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, wejście przez ogród, lodówka i szafka, czynna pon.-pt.: 9:00-20:00; sob.: 12:00-17:00. Jadłodzielnia Foodsharing Warszawa; - Jadłodzielnia Plus, ul. Smocza 3, lodówka i regał, czynna pon.-pt.: 09:00-17:00. Jadłodzielnia powstała w ramach realizacji budżetu obywatelskiego; - Współdzielnik, Wolskie Centrum Kultury, Wola Park (I piętro), ul. Górczewska 124, szafka i lodówka, czynna śr.-sob.:12.00-20.00. Żoliborz: - Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8, na tyłach budynku, lodówka i regał, czynna całodobowo. Jadłodzielnia powstała w ramach realizacji budżetu obywatelskiego; - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Limanowskiego, ul. Felińskiego 15, wejście od ulicy Bitwy pod Rokitną, koło Poradni PPP 3, lodówka, czynna w godz. 8:00 – 20:00. Catering Szwajcarka.

Mapa warszawskich jadłodzielni UM Warszawa

